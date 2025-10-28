На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области

Медведев: труд волонтеров в курском приграничье заслуживает самой высокой оценки
Екатерина Штукина/РИА Новости

Волонтеры работают в приграничье Курской области нередко с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он посетил регион, где побывал в центре помощи местным жителям, и пообщался с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж».

«Все, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза заявил, что для помощи Курской области нужно задействовать мощь всего российского государства.

14 сентября Медведев сообщил, что все населенные пункты в регионе, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены.

Ранее Путин распространил режим поддержки волонтеров в Донбассе и Новороссии на все приграничье.

