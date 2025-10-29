Мужчина бегал по ТЦ в Астане в трусах и просил подарить ему квартиру

Nur.kz: в Астане мужчину осудили на 15 суток за то, что он бегал по ТЦ в трусах

Мужчина бегал по ТЦ в Астане в трусах и просил посетителей подарить ему квартиру. Об этом пишет Nur.kz.

После инцидента его задержали. Административный суд осудил астанчанина на 15 суток ареста по статье о хулиганстве и обнажении в публичном месте.

Во время заседания мужчина заявил, что хотел таким образом обеспечить себе победу в розыгрыше квартиры. Он сказал, что раскаивается в содеянном и полностью признал вину.

