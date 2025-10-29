На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина бегал по ТЦ в Астане в трусах и просил подарить ему квартиру

Nur.kz: в Астане мужчину осудили на 15 суток за то, что он бегал по ТЦ в трусах
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Мужчина бегал по ТЦ в Астане в трусах и просил посетителей подарить ему квартиру. Об этом пишет Nur.kz.

После инцидента его задержали. Административный суд осудил астанчанина на 15 суток ареста по статье о хулиганстве и обнажении в публичном месте.

Во время заседания мужчина заявил, что хотел таким образом обеспечить себе победу в розыгрыше квартиры. Он сказал, что раскаивается в содеянном и полностью признал вину.

До этого в Новосибирске 23-летняя девушка ворвалась в магазин техники с требованиями выдать ей iPhone, а затем стала кидаться на других покупателей с криками о том, что ее доводят. В итоге девушку скрутили бойцы Группировки быстрого реагирования, а затем передали бригаде скорой психиатрической помощи.

Ранее сочинец в трусах лег на асфальт и заблокировал движение транспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами