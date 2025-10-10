Видео: сочинец в трусах лег на асфальт и заблокировал движение транспорта

В Сочи мужчина в трусах заблокировал движение транспорта и попал на видео

В Сочи мужчина в одних трусах лег на проезжую часть, препятствуя движению транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

«По словам свидетелей, он выкрикивал что-то вроде «Братан!», затем лёг прямо на асфальт и начал мешать движению транспорта. Из-за его действий на улице Донской образовалась пробка», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что пешеход сначала стоял на дороге рядом с самосвалом «КамАЗ». В момент, когда он лег на проезжую часть, его осторожно объехал грузовик.

