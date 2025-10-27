В Новосибирске девушка кидалась на людей в магазине техники, требуя iPhone

В Новосибирске 23-летняя девушка требовала iPhone и кричала, что ее доводят

В Новосибирске 23-летняя девушка ворвалась в магазин техники с требованиями выдать ей iPhone, кидалась на других покупателей и кричала, что ее доводят. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на улице Дуси Ковальчук.

«Получив закономерный отказ, женщина парализовала работу торгового заведения – кидалась на посетителей и кричала, что они доводят ее до самоубийства. Выезжавшими по сигналу тревоги бойцами ГБР-77 девушка была задержана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сибирячку госпитализировала бригада скорой психиатрической помощи.

В сентябре этого года жителя Новосибирска вывели из магазина после признаний в любви кассирше. Инцидент произошел в торговой точке на улице Богдана Хмельницкого. По данным издания vn.ru, мужчина зашел в магазин и стал приставать к женщине за прилавком. Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался работнице в любви и снял штаны. В результате прибывшие на вызов гвардейцы «провели разъяснительную беседу» с «ловеласом».

Ранее в Москве отчислили из вуза трех студенток после тверка у Храма Христа Спасителя.