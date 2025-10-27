На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске девушка кидалась на людей в магазине техники, требуя iPhone

В Новосибирске 23-летняя девушка требовала iPhone и кричала, что ее доводят
true
true
true
close
IMAGO/onemorepicture /Thorsten/Global Look Press

В Новосибирске 23-летняя девушка ворвалась в магазин техники с требованиями выдать ей iPhone, кидалась на других покупателей и кричала, что ее доводят. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на улице Дуси Ковальчук.

«Получив закономерный отказ, женщина парализовала работу торгового заведения – кидалась на посетителей и кричала, что они доводят ее до самоубийства. Выезжавшими по сигналу тревоги бойцами ГБР-77 девушка была задержана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сибирячку госпитализировала бригада скорой психиатрической помощи.

В сентябре этого года жителя Новосибирска вывели из магазина после признаний в любви кассирше. Инцидент произошел в торговой точке на улице Богдана Хмельницкого. По данным издания vn.ru, мужчина зашел в магазин и стал приставать к женщине за прилавком. Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался работнице в любви и снял штаны. В результате прибывшие на вызов гвардейцы «провели разъяснительную беседу» с «ловеласом».

Ранее в Москве отчислили из вуза трех студенток после тверка у Храма Христа Спасителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами