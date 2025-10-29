В российском регионе ежегодно заболевают раком желудка более тысячи человек

В Татарстане каждый год выявляют более тысячи случаев заболевания раком желудка

Сегодня по распространенности новообразований на шестом-седьмом месте находится рак желудка. Только в одном Татарстане ежегодно выявляют более тысячи человек с этим заболеванием, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные директора КГМА, главного внештатного онколога ПФО Рустема Хасанова.

В 80-90- годы рак желудка был самым распространенным среди всех остальных онкозаболеваний, сегодня же первые места занимают опухоли молочной железы, рак кожи, а также колоректальный рак. По словам Хасанова, это объясняется изменением питания людей, появлением различных препаратов для лечения желудка, а также различным количеством физического труда. Это позволило отодвинуть новообразования желудка на шестое-седьмое место.

«Мы не можем четко сказать, что через столько-то лет после обнаружения гастрита или язвенной болезни у человека возникает рак, но причинно-следственная связь между этими заболеваниями есть однозначно. Наукой это доказано», — добавил специалист.

Он пояснил, что важную роль в вопросе новообразований играет питание. Так, например, риск развития колоректального рака повышается при частом употреблении жирной и мучной пищи, а именно такие блюда составляют основу татарской кухни, напомнил Хасанов.

Отмечается, что Татарстан попал в тройку лидирующих регионов по субсидированию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» — по нему за 2026 и 2027 годы республике направят 330 млн рублей. Эти средства планируется освоить на усовершенствование медоборудования, оснащение новых больниц для развития методов диагностики и другие цели.

До этого врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.Ru», что избыточное потребление соли повышает риск рака желудка. Это связано с усилением воздействия бактерии Helicobacter pylori на слизистую оболочку, а H. pylori как раз является известным фактором риска рака желудка. Соль может усиливать колонизацию бактерий и способствовать воспалению и повреждению клеток, пояснила врач.

