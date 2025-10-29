На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургская школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне

«Фонтанка»: в Петербурге школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне
Depositphotos

В Петербурге 13-летняя девочка обвинила 15-летнего знакомого в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 27 октября в сауне, расположенной в Невском районе города. По словам школьницы, ее знакомый на два года старше изнасиловал ее. Девочка самостоятельно обратилась в полицию за помощью, позвонив в дежурную часть в ночь на 29 октября.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. На основании собранных материалов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

До этого карельский подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал. На момент совершения преступления юноше было 17 лет, а его жертве 14 лет.

Ранее знакомство в соцсетях закончилось для россиянки изнасилованием.

