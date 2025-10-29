В Петербурге мужчину арестовали за поджог тепловоза на железной дороге

В Санкт-Петербурге отправили под стражу 22-летнего мужчину, которого ранее задержали за поджог маневрового тепловоза на станции Ораниенбаум-1. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

«Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Кнопа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — говорится в публикации.

Уточняется, что срок меры — 26 декабря. Кноп не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

О задержании мужчины стало известно накануне. По версии следствия, 27 октября он проникнул в кабину машиниста маневрового локомотива, вылил на пол кабины из заранее подготовленной канистры легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

В этот же день подозреваемый отправился к электрической подстанции в населенный пункт Гомонтово Ленинградской области. Кноп произвел разведку местности на предмет функционирования объекта и способов проникновения на территорию. При этом он фиксировал свои действия на мобильный телефон и отправлял записи неустановленному лицу. Мужчина несколько раз попытался пробраться к подстанции с целью поджога, но не довел преступление до конца «по независящим от него обстоятельствам».

