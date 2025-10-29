Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире, получил срок

Суд дал восемь лет мужчине, решившему поджечь здание правительства во Владимире

Суд во Владимирской области вынес приговор местному жителю Владиславу Афанасьеву, который пытался поджечь здание местного правительства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

13 апреля прошлого года Афанасьев изготовил три самодельные бомбы и смесь для коктейля Молотова. В тот же день приехал к зданию правительства и кинул в него бутылку с зажигательной смесью, а затем попытался подпалить служебный автомобиль Toyota Camry, но не сумел.

Затем мужчина разбил окно другой машины — Hyundai Creta — вылил в ее салон растворитель и поджег ее. Владелице авто был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей.

Скрыться злоумышленнику не удалось: его задержали сотрудники ФСБ и росгвардейцы. При задержании преступник залил силовиков из перцового баллончика.

Предполагается, что Афанасьев мог действовать под влиянием мошенников: в течение нескольких дней он общался с неизвестным, который и поручил ему устроить поджог.

