Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире, получил срок

Суд во Владимирской области вынес приговор местному жителю Владиславу Афанасьеву, который пытался поджечь здание местного правительства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
13 апреля прошлого года Афанасьев изготовил три самодельные бомбы и смесь для коктейля Молотова. В тот же день приехал к зданию правительства и кинул в него бутылку с зажигательной смесью, а затем попытался подпалить служебный автомобиль Toyota Camry, но не сумел.
Затем мужчина разбил окно другой машины — Hyundai Creta — вылил в ее салон растворитель и поджег ее. Владелице авто был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей.
Скрыться злоумышленнику не удалось: его задержали сотрудники ФСБ и росгвардейцы. При задержании преступник залил силовиков из перцового баллончика.
Предполагается, что Афанасьев мог действовать под влиянием мошенников: в течение нескольких дней он общался с неизвестным, который и поручил ему устроить поджог.
