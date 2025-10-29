На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире, получил срок

Суд дал восемь лет мужчине, решившему поджечь здание правительства во Владимире
true
true
true

Суд во Владимирской области вынес приговор местному жителю Владиславу Афанасьеву, который пытался поджечь здание местного правительства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

13 апреля прошлого года Афанасьев изготовил три самодельные бомбы и смесь для коктейля Молотова. В тот же день приехал к зданию правительства и кинул в него бутылку с зажигательной смесью, а затем попытался подпалить служебный автомобиль Toyota Camry, но не сумел.

Затем мужчина разбил окно другой машины — Hyundai Creta — вылил в ее салон растворитель и поджег ее. Владелице авто был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей.

Скрыться злоумышленнику не удалось: его задержали сотрудники ФСБ и росгвардейцы. При задержании преступник залил силовиков из перцового баллончика.

Предполагается, что Афанасьев мог действовать под влиянием мошенников: в течение нескольких дней он общался с неизвестным, который и поручил ему устроить поджог.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге тепловоза на станции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами