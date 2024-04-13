Во Владимире произошли взрывы

У здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас на место съезжаются пожарные. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

До этого на пилораме в Калуге произошел пожар на складе.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. Соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечалось, что после взрыва автомобиля пожара не последовало. Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

Ранее появились кадры взрыва автомобиля Toyota в Москве.