Глава Владимирской области допустил украинское участие в попытке поджога правительства

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил в своем Telegram-канале, что пытавшийся поджечь здание правительства региона злоумышленник мог находиться под влиянием мошенников с Украины.

«По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал Авдеев.

Днем 13 апреля Telegram-каналы сообщали, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Позднее появились кадры, на которых злоумышленник пытается бросить «коктейль Молотова» в здание администрации города Владимира.

Telegram-канал Mash писал, что целью нападения на администрацию Владимира мог быть вице-губернатор Константин Баранов.

Ранее стала известна личность мужчины, бросившего «коктейль Молотова» в правительство во Владимире.