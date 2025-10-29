Россияне стали чаще звонить по телефону на фоне блокировки мессенджеров

Ъ: в Москве трафик звонков по телефону вырос более чем на 50%

В России вырос трафик трафик телефонных звонков более чем на 50% после блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные операторов и источники на телеком-рынке.

По данным издания, операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, добавляя в них минуты для звонков, при этом не повышая цены.

Представители Т2 рассказали, что в среднем по стране голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%. Кроме того, похожая динамика наблюдается среди других операторов, включая «СберМобайл». По данным специалистов, с начала августа голосовой трафик в среднем вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%.

Представители «Т-Мобайла» выявили, что в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах.

Напомним, до этого лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал мобильных операторов либо снизить тарифы на свои услуги, либо проводить перерасчет на фоне постоянных отключений интернета. Он напомнил, что сегодня очень многие жители России регулярно сталкиваются с трудностями на фоне отключений мобильной связи, что напрямую связано с требованиями безопасности и защиты населения. По мнению парламентария, операторы должны учитывать каждое такое отключение, чтобы не получать с пользователей лишние средства.

Ранее профсоюз полиции раскрыл первые результаты блокировки звонков в WhatsApp.