Запрещенные вещества нашли в крови водителя — участника аварии в Ревде

В крови арестованного за ДТП в Ревде мужчины обнаружили наркотики. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Известно, что он извинился перед семьями пострадавших девочек.

Фигурантом уголовного дела мужчина стал после аварии, произошедшей на улице Чехова. Находясь за рулем машины, он ехал по улице, но в какой-то момент потерял управление, сбил трех девочек и протаранил магазин.

В результате выжила только одна школьница. Ее доставили в больницу, где диагностировали несколько серьезных травм, среди которых – множественные переломы костей обеих ног. Ее состояние оценивали как тяжелое.

Как рассказала жена водителя, он несколько раз садился за руль пьяным. Автомобиль, на котором он въехал в торговую точку, мужчина приобрел в октябре. Супруга была против.

При этом, по ее словам, подозреваемый часто менял место работы, нигде не задерживался из-за пьянства.

