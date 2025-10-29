Юрист рассказал, какой налог надо заплатить при выигрыше в лотерею

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев выиграл в лотерею 36 млн рублей, отметив свою дату рождения при выборе билета. Как рассказал «Газете.Ru» юрист Александр Хаминский, мужчина должен будет заплатить 20% налога от суммы выигрыша при наличии налогового резидентства в России и 30% — при его отсутствии.

«Размер налога будет зависеть от того, является ли Ровшан Мусаев налоговым резидентом. В целях налогообложения резидентом является гражданин, проживший в России в налоговом периоде более 183 дней в году. Если будет установлено, что выигравший в лотерею гражданин соответствует этим критериям, то он должен будет заплатить НДФЛ в размере до 20% от суммы выигрыша. Однако в случае, если Мусаев прожил в текущем налоговом периоде менее 183 дней, ему придется заплатить уже 30% от выигрыша. Таким образом, в зависимости от наличия налогового резидентства, Мусаев может получить на руки либо 29,4 млн рублей, либо 25,2 млн рублей. С учетом размера дохода, полученного от основной трудовой деятельности, сумма налога может измениться», — сказал он.

До этого РИА Новости сообщило, что прораб из Москвы Ровшан Мусаев отметил в трех лотерейных билетах даты рождения, и все они оказались выигрышными — в сумме мужчина выиграл более 36 млн рублей.

Мусаев рассказал, что несколько лет подряд при выборе комбинации чисел в билете отмечал свою дату рождения и даты рождения близких. Мужчина верил, что когда-нибудь его заветные комбинации принесут крупный выигрыш. Он признался, что в день покупки лотерейных билетов был в скверном настроении, однако все три билета были выигрышными: один — 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс. рублей, а третий — более 36 млн рублей.

Ранее женщина доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею.