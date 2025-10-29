Психолог объяснил, что такое техника горевания и для чего она нужна

Переживание из-за утраты или других жизненных трудностей — естественный процесс, однако многие не проживают эмоциональную боль, пытаясь подавить чувства или избегать их. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщил психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

Специалист отметил, что переживание — многоступенчатый процесс. Знание каждой из стадий и умение их проживать помогут эффективнее справляться с потрясениями.

Первая стадия — отрицание, при которой человек переживает шок и его первой реакцией является сомнение, что случилась беда. Вторая стадия — гнев. Человек ищет виновных в случившемся и выплескивает эмоции, что очень полезно. На третьей, самой трудной стадии (торг), в голову приходят мысли о том, «что, если бы» и «если бы только», которые могут длительное время не давать покоя.

На заключительной стадии (принятие) человек осознает, что произошедшее — это часть его жизни, с которой нужно научиться жить дальше, рассказал психолог.

«Важное значение имеет понимание самим человеком, на какой стадии он сейчас находится. Это помогает быстрее и легче пережить утрату. Близким важно осознавать, что такие реакции — естественны и помогают человеку справиться с горем. Поддержка, понимание и возможность говорить о своих чувствах создают условия для более быстрого и устойчивого прохождения через стадии горя», — подчеркнул он.

До этого Лунюшин объяснил, как справиться с осенней хандрой. По его словам, в первую очередь, стоит перестать зацикливаться на негативных мыслях.

Чтобы не усиливать внутреннее напряжение, важно принять ситуацию и напомнить себе, что осень — это временное явление. Кроме того, следует делать акцент на положительных эмоциях, а не воспринимать природные явления как катастрофу, отметил он.

Ранее врач рассказала, как работать с детской осенней депрессией.