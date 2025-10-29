На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На территорию школы в ФРГ проник вооруженный человек

Bild: полиция Людвигсхафена разыскивает в местной школе человека с ножом
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Германская полиция разыскивает на территории школы Karolina-Burger-Realschule города Людвигсхафена злоумышленника с ножом. Об этом сообщает газета Bild.

«В настоящее время школу обыскивают полицейские. Учащихся просят не покидать аудитории до завершения операции», — передает корреспондент издания.

Территорию учебного заведения закрыли для посещения. По предварительной информации, свидетельств поножовщины или пострадавших пока нет.

Всего в данной школе обучается 800 человек.

Газета отмечает, что в мае в Karolina-Burger-Realschule случилось реальное нападение с ножом на учителя. Ему пыталась причинить вред 16-летняя школьница, которую после этого увезли в психиатрическую больницу. Преподаватель не пострадал.

До этого сообщалось об инциденте в городе Хердекке, где местного мэра Ирис Штальцер заперла в подвале и пытала собственная приемная дочь. Женщина смогла добраться из подвала в гостиную, где ее и нашли.

Ранее в немецком Эссене ученик ранил ножом учительницу в колледже и сбежал.

