Мэр немецкого города Хердекке перед нападением на нее обращалась в полицию

Подвергшаяся нападению мэр Хердекке обращалась в полицию из-за домашнего насилия
true
true
true
close
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

За несколько дней до нападения, в результате которого бургомистр немецкого города Хердекке Ирис Штальцер получила серьезные колото-резаные раны, она обращалась в полицию с заявлениями о приемной дочери, которая в настоящее время является главной подозреваемой в совершении преступления. Об этом сообщает издание Bild.

Обращения Штальцер в полицию касались случаев домашнего насилия, и она неоднократно поднимала эту проблему перед правоохранительными органами. В июне она направила срочное письмо в полицию и органы опеки, выражая чувство опасности и отсутствие необходимой поддержки.

7 октября на Штальцер было совершено нападение, в результате которого она получила многочисленные ножевые ранения. 57-летнюю женщину обнаружили рядом с ее домом, а о случившемся в полицию сообщили ее дети. Сын политика был задержан и выведен с места происшествия в наручниках.

10 октября Штальцер сообщила о том, как ее 17-летняя приемная дочь пытала ее в подвале дома.

Согласно информации Bild, преступница пыталась поджечь волосы и одежду женщины, используя дезодорант и зажигалку, высказывая намерение отомстить. Причины мести остаются невыясненными. Неизвестно также, каким образом Штальцер смогла добраться из подвала в гостиную, где ее и нашли.

Bild также сообщает, что один из ножей, использованных при нападении, был найден полицией в рюкзаке 15-летнего приемного сына мэра. Там же была обнаружена окровавленная одежда 17-летней девушки.

Ранее в школе в Германии произошло нападение.

