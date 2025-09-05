В Германии ученик ударил учительницу ножом, его задержали

В немецком Эссене ученик ранил ножом учительницу в колледже и сбежал

Ученик ранил ножом учительницу в колледже в Эссене в Германии, его задержали. Об этом пишет Reuters.

Позже информацию о произошедшем подтвердила местная полиция в соцсети Х.

«При задержании правоохранители применили огнестрельное оружие. При этом подозреваемый был ранен, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Пострадавшей учительнице оказали неотложную медицинскую помощь, в данный момент она находится в больнице.

Недавно в Тюменской области ученица коррекционной школы напала на 10-летнюю девочку в летнем лагере. Инцидент произошел в летнем лагере при школе в селе Тоболово Ишимского района. Мать жертвы рассказала, что после лагеря у дочери появились синяки на шее, и позже она призналась, что нападавшая — 15-летняя ученица Карасульской коррекционной школы — пригрозила ей и силой сдавила горло.

Ранее в Бразилии подросток с ножом ворвался в школу и напал на учительницу и младшеклассников.