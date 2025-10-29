На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа официальная причина смерти звезды «Полицейского с Рублевки»

Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Российский актер Роман Попов умер от осложнений после проведенной химиотерапии. Об этом говорится в официальном Telegram-канале артиста.

Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет в подмосковной больнице. Прощание с ним состоится 1 ноября в ритуальном зале ЦКБ №1. Далее пройдет отпевание артиста, на котором просят остаться только родных и близких актера.

В 2018 году у Попова диагностировали злокачественную опухоль мозга. В 2021 году болезнь отступила, однако в 2025-м вернулась в более агрессивной форме. Как сообщил портал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, перед смертью Попов почти ослеп и частично оглох.

По данным Telegram-канала Mash, последние дни любимец публики провел в коме в крайне тяжелом состоянии. Перед смертью его подключили к аппарату жизнеобеспечения. У артиста остались трое детей: сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.

В фильмографии Попова значится почти 40 фильмов, в том числе «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее было опубликовано последнее обращение звезды «Полицейского с Рублевки» к поклонникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами