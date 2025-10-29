Названа официальная причина смерти звезды «Полицейского с Рублевки»

Российский актер Роман Попов умер от осложнений после проведенной химиотерапии. Об этом говорится в официальном Telegram-канале артиста.

Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет в подмосковной больнице. Прощание с ним состоится 1 ноября в ритуальном зале ЦКБ №1. Далее пройдет отпевание артиста, на котором просят остаться только родных и близких актера.

В 2018 году у Попова диагностировали злокачественную опухоль мозга. В 2021 году болезнь отступила, однако в 2025-м вернулась в более агрессивной форме. Как сообщил портал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, перед смертью Попов почти ослеп и частично оглох.

По данным Telegram-канала Mash, последние дни любимец публики провел в коме в крайне тяжелом состоянии. Перед смертью его подключили к аппарату жизнеобеспечения. У артиста остались трое детей: сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.

В фильмографии Попова значится почти 40 фильмов, в том числе «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

