Россиянин купил круассан и обнаружил внутри металлический крючок

В общепите Белгорода мужчине попался круассан с металлическим крючком. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Мужчина приобрел круассан в одном из городских кафе и обнаружил внутри металлический крючок. На фото видно, что у этого крючка заостренные концы.

По словам покупателя, его попросили связаться с одной из сотрудниц общепита, где он купил опасную выпечку. Однако та не отвечает на его звонки.

До этого в Петербурге женщина нашла морского таракана в рыбных консервах, которые приобрела в одном из гипермаркетов. Она открыла банку кильки в томатном соусе и внезапно обнаружила внутри неизвестное существо, непохожее на рыбу.

