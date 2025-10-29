На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин купил круассан и обнаружил внутри металлический крючок

В Белгороде мужчина купил круассан и нашел внутри металлический крючок
Telegram-канал Белгород №1

В общепите Белгорода мужчине попался круассан с металлическим крючком. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Мужчина приобрел круассан в одном из городских кафе и обнаружил внутри металлический крючок. На фото видно, что у этого крючка заостренные концы.

По словам покупателя, его попросили связаться с одной из сотрудниц общепита, где он купил опасную выпечку. Однако та не отвечает на его звонки.

До этого в Петербурге женщина нашла морского таракана в рыбных консервах, которые приобрела в одном из гипермаркетов. Она открыла банку кильки в томатном соусе и внезапно обнаружила внутри неизвестное существо, непохожее на рыбу.

Ранее стало известно, какие продукты чаще всего заказывают в Москве и Петербурге.

