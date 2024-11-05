Стало известно, какие продукты чаще всего заказывают в Москве и Петербурге

Типичный набор продуктов в среднестатистическом онлайн-заказе у жителя российского города-миллионника — молоко жирностью 2,5%, яйца, огурцы и бананы. Но у жителей разных городов есть свои любимые уникальные продукты. Например, в Москве и Санкт-Петербурге лидируют продажи готовых блюд. Об этом говорится в исследовании журнала «Т—Ж» совместно с аналитиками компании ecom.tech (есть у «Газеты.Ru»).

Сразу пять категорий — «Завтраки», «Перекус», «Салаты», «Первые блюда» и «Вторые блюда» — входят в топ-10 заказов в Москве и в топ-20 в Петербурге. В числе любимых продуктов в Москве — паста и сырники, а в Петербурге — кофе и какао.

Интересно, что в отличие от других крупных городов в обеих столицах среди популярных товаров нет мандаринов. В свою очередь, в Челябинске и Перми свежие фрукты покупают чаще всего: здесь среди популярных товаров в доставке — по два вида бананов и мандаринов, а также нектарины и черешня.

При этом только в Красноярске любят киви, а еще местные жители предпочитают калорийную еду: мясные деликатесы, пельмени, сосиски и сардельки, мясо птицы и замороженные кулинарные блюда. Столько наименований мясного не встречается среди популярных продуктов ни в одном другом городе.

В Новосибирск в перечень часто заказываемых товаров не попали булочные изделия без начинки, зато популярны сразу несколько видов черного хлеба. Еще здесь, как и вообще в Сибири, часто заказывают газированную минеральную воду.

Омск — это единственный из всех городов-миллионников, где в топе заказов есть семечки. А Краснодар с этой же точки зрения — столица онигири (японские рисовые шарики или треугольники с морскими водорослями. – Прим.ред.). В Воронеже популярны мороженое «фруктовый лед» и майонез, в Волгограде — салат из крабовых палочек с капустой, в Петербурге — борщ с мясом. У жителей Ростова-на-Дону и Уфы среди любимых продуктов — голубика, а в Нижнем Новгороде и Самаре неожиданно популярна чебупицца.

В Нижнем Новгороде и Казани чаще, чем везде, покупают детское питание. А Самару можно назвать «городом мороженого» — здесь любят сразу несколько его видов: в стаканчиках, брикетах и батончиках.

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