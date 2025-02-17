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Петербурженка обнаружила морского таракана в рыбных консервах

SHOT: в Петербурге девушка обнаружила в рыбных консервах морского таракана
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Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

В Петербурге девушка купила рыбные консервы и обнаружила там морского таракана. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел, когда девушка приобрела в гипермаркете кильку в томатном соусе. Она открыла банку и внезапно обнаружила внутри неизвестное существо, непохожее на рыбу. Это оказался морской таракан.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина купил консервы с жареной килькой в томатном соусе и также обнаружил там морского таракана. Поначалу он принял его за креветку, но позже выяснил, что это не так. Морской таракан является древнейшим из ракообразных, он обитал в пресных водах еще примерно 16 тысяч лет назад. Отмечается, что для человека он не опасен. Его обычно употребляет в пищу крупная рыба, например, треска или камбала.

Ранее в Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы.

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