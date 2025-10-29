На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Местные жители спасли 14 рыбаков, дрейфовавших на льдине в Сибири

В Сибири местные жители спасли 14 рыбаков, дрейфовавших на льдине
true
true
true
close
Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Сибири 14-рыбаков оказались на отколовшейся льдине и дрейфовали по заливу. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.

Инцидент произошел на акватории Хатангского залива в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края — от основной ледовой массы оторвалась льдина с 14 рыбаками. К месту происшествия прибыли местные жители, которые с помощью лодок эвакуировали оттуда людей.

В результате все 14 человек были благополучно сняты со льдины. Никто из рыбаков не пострадал.

До этого рыбаки провели ночь на льдине посреди реки в Иркутской области в районе участка Яга в Нижнеудинском районе. Льдина отнесла их на несколько десятков метров от берега, и добраться до суши они не смогли.

Ранее четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами