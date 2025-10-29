Местные жители спасли 14 рыбаков, дрейфовавших на льдине в Сибири

В Сибири 14-рыбаков оказались на отколовшейся льдине и дрейфовали по заливу. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.

Инцидент произошел на акватории Хатангского залива в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края — от основной ледовой массы оторвалась льдина с 14 рыбаками. К месту происшествия прибыли местные жители, которые с помощью лодок эвакуировали оттуда людей.

В результате все 14 человек были благополучно сняты со льдины. Никто из рыбаков не пострадал.

До этого рыбаки провели ночь на льдине посреди реки в Иркутской области в районе участка Яга в Нижнеудинском районе. Льдина отнесла их на несколько десятков метров от берега, и добраться до суши они не смогли.

Ранее четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии.