Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии

В Бурятии троих мужчин и подростка унесло на отколовшейся льдине

В Еравнинском районе Бурятии четырех рыбаков спасли с отколовшейся от берега льдины. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на озере Большое Еравное. Трое мужчин и 14-летний подросток рыбачили и оказались на отколовшейся льдине. Рыбаки обратились в экстренные службы.

Спасатели на резиновой лодке добрались до терпящих бедствие и доставили их на берег, одному из мужчин потребовалась медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели. Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Ранее рыбак, которого унесло на льдине в Ленобласти, отказался от помощи и уплыл в Вологодчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами