Четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии

В Бурятии троих мужчин и подростка унесло на отколовшейся льдине

В Еравнинском районе Бурятии четырех рыбаков спасли с отколовшейся от берега льдины. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на озере Большое Еравное. Трое мужчин и 14-летний подросток рыбачили и оказались на отколовшейся льдине. Рыбаки обратились в экстренные службы.

Спасатели на резиновой лодке добрались до терпящих бедствие и доставили их на берег, одному из мужчин потребовалась медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели. Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Ранее рыбак, которого унесло на льдине в Ленобласти, отказался от помощи и уплыл в Вологодчину.