В Петербурге депутату стало плохо при обсуждении проекта бюджета

В Петербурге депутату стало плохо при зачитывании проекта бюджета на год

В Санкт-Петербурге депутату Законодательного собрания Анастасии Мельниковой стало плохо во время обсуждения проекта городского бюджета на 2026 год. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным журналистов, 29 октября губернатор Александр Беглов представил Законодательному собранию проект бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год. Во время заседания Мельникова почувствовала себя плохо и покинула зал в сопровождении медиков.

21 октября в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания, произошло задымление. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы. Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

