В Госдуме считают, что роботы пока не готовы заменить помощников депутатов

Роботы пока не готовы заменить человека, а тем более не в состоянии выполнять работу помощника депутата Госдумы. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, несколько дней назад он увидел в интернете человекоподобного робота, который выполняет различную работу. Тогда стало интересно, сможет ли робот выполнять функции помощника депутата Государственной думы. Как выяснилось, пока они не готовы делать даже самую простую работу.

«Мы привезли этого робота в Государственную думу и просто попросили его походить по Государственной думе, ну, например, перенести почту из фракции в мой кабинет. И выяснилось, что он плохо ходит по лестницам, он путается, он теряется», — добавил он.

Кроме того, привезенного в Госдуму робота пробовали использовать в качестве ведущего, но, по словам депутата, он постоянно забывал текст и невнимательно работал с микрофоном.

30 сентября Андрей Свинцов рассказал «Газете.Ru», что у него появился робот-помощник китайского производства по имени Володя. Парламентарий заверил, что к важным документам его не допустят, но доверят «таскать чемоданы» и раздавать партийную атрибутику.

Ранее Мединский назвал искусственный интеллект продуктом человеческой лени.