В Хакасии завершили расследование дела по строительству школы за миллиард рублей

СК Хакасии завершено расследование дела о строительстве школы
СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В республике Хакасия завершили расследование дела по строительству школы за 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и республике.

«Таштыпским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике Администрации Аскизского района». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказали в ведомстве.

До этого главе Аскизского района республики Хакасия Абреку Челтыгмашеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о превышении полномочий.

По версии следствия, в марте 2022 года администрация заключила контракт с подрядчиком на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд рублей. В документах было предусмотрено авансирование в размере 10%. Следствие считает, что с марта 2022 по январь 2025 года глава района, зная о срыве графика работ, добился заключения дополнительного соглашения, увеличившего аванс до 90% от суммы контракта.

К моменту окончания срока выполнения работ объект не был завершен. Невыполненные обязательства оценены более чем в 460 млн рублей.

Ранее стало известно о задержании главы района Краснодарского края.

