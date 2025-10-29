На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии задержали главу района из-за сорванного контракта на строительство школы

СК: главу района Хакасии задержали по подозрению в превышении полномочий
Главу Аскизского района Республики Хакасия Абрека Челтыгмашева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта на строительство школы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в марте 2022 года администрация заключила контракт с подрядчиком на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд рублей. В документах было предусмотрено авансирование в размере 10%. Следствие считает, что с марта 2022 по январь 2025 года глава района, зная о срыве графика работ, добился заключения дополнительного соглашения, увеличившего аванс до 90% от суммы контракта.

К моменту окончания срока выполнения работ объект не был завершен. Невыполненные обязательства оценены более чем в 460 млн рублей, что, по данным следствия, нанесло аналогичный ущерб бюджету региона.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по пунктам «е» и «г» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из иной личной заинтересованности.

Челтыгмашева задержали, следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Отдельно органы внутренних дел расследуют действия подрядчика по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее стало известно о задержании главы района Краснодарского края.

