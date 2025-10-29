Главе района в Хакасии избрали меру пресечения по делу о превышении полномочий

В Хакасии главе района запретили определенные действия по делу о превышении

Главе Аскизского района республики Хакасия Абреку Челтыгмашеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Челтыгмашеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия», — сказали журналистам в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2022 года администрация заключила контракт с подрядчиком на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд рублей. В документах было предусмотрено авансирование в размере 10%. Следствие считает, что с марта 2022 по январь 2025 года глава района, зная о срыве графика работ, добился заключения дополнительного соглашения, увеличившего аванс до 90% от суммы контракта.

К моменту окончания срока выполнения работ объект не был завершен. Невыполненные обязательства оценены более чем в 460 млн рублей. Уголовное дело завели по пунктам «е» и «г» части 3 статьи 286 УК РФ

