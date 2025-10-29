На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, как правильно промывать нос ребенку

Врач Джапаридзе: детям важно промывать нос, чтобы не допустить отита
true
true
true
close
Freepik.com

Детям важно промывать нос от слизи, чтобы избежать отита. Об этом в интервью РИАМО сообщила детский отоларинголог клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

К слову, осенью газета «Известия» выяснила у экспертов, как распознать симптомы ОРВИ у взрослых и детей, и какие меры профилактики необходимы.

«В первую очередь нужно понять, что если сопли не удалять, они попадут в уши, тем самым вызовут закупорку слуховых труб, что в свою очередь приведет к отиту у ребенка», — объяснила Джапаридзе.

По ее словам, одним из безопасных и эффективных вариантов промывки является аспиратор, работающий от пылесоса. Предварительно необходимо закапать изотонический раствор, после чего можно начинать процедуру.

Что касается детей старшего возраста, им подойдут баллонные промывания носа (большим объемом физиологического раствора). Однако такими методами можно промывать нос лишь при отсутствии отека, добавила специалист.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров до этого рассказал, какие ошибки часто допускают люди в лечении насморка и в каких случаях особенно важно обратиться к врачу.

Ранее врач предупредил о риске развития гайморита из-за промывания носа в случае его заложенности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами