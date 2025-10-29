Родителям рассказали, как правильно промывать нос ребенку

Детям важно промывать нос от слизи, чтобы избежать отита. Об этом в интервью РИАМО сообщила детский отоларинголог клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

К слову, осенью газета «Известия» выяснила у экспертов, как распознать симптомы ОРВИ у взрослых и детей, и какие меры профилактики необходимы.

«В первую очередь нужно понять, что если сопли не удалять, они попадут в уши, тем самым вызовут закупорку слуховых труб, что в свою очередь приведет к отиту у ребенка», — объяснила Джапаридзе.

По ее словам, одним из безопасных и эффективных вариантов промывки является аспиратор, работающий от пылесоса. Предварительно необходимо закапать изотонический раствор, после чего можно начинать процедуру.

Что касается детей старшего возраста, им подойдут баллонные промывания носа (большим объемом физиологического раствора). Однако такими методами можно промывать нос лишь при отсутствии отека, добавила специалист.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров до этого рассказал, какие ошибки часто допускают люди в лечении насморка и в каких случаях особенно важно обратиться к врачу.

Ранее врач предупредил о риске развития гайморита из-за промывания носа в случае его заложенности.