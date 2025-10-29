На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал частые и опасные ошибки в лечении насморка

Врач Мухамадьяров: применение спреев от насморка дольше недели грозит зависимостью
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Какие ошибки часто допускают люди в лечении насморка и в каких случаях особенно важно обратиться к врачу, «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров.

«Среди мер самопомощи для облегчения состояния — промывание слизистых носа с помощью готовых солевых растворов согласно инструкции. Также важно организовать условия для предотвращения сухости слизистых: следует выпивать не менее 1,5–2 литров воды в сутки при отсутствии противопоказаний, а в помещении поддерживать оптимальный уровень влажности — 40–60% — с помощью увлажнителя воздуха. Стоит помнить, что лечение может назначить только врач, например терапевт или оториноларинголог, после осмотра и оценки состояния пациента», — сказал врач.

Среди частых ошибок пациентов в лечении насморка — длительное применение сосудосуживающих средств. Несмотря на то, что они позволяют практически моментально восстановить дыхание, их применение более 7 дней может приводить к зависимости организма от этих препаратов.

«Также некоторые люди самостоятельно назначают себе применение антибиотиков для лечения насморка, особенно когда выделения из него становятся зеленоватыми или желтоватыми. Однако делать этого не следует. Насморк чаще всего вызван вирусами, а антибиотики действуют против бактерий. Соответственно, применение средств этой группы при ОРВИ неэффективно и лишь способствует развитию резистентности — устойчивости бактерий к действию антибиотиков. Стоит сказать и о том, что изменение цвета выделений из носа само по себе не означает необходимость приема данных лекарственных средств», — напомнил врач.

Еще одна ошибка — сильное высмаркивание. При этом действии давление внутри носовых ходов резко повышается, что создает риск попадания инфицированной слизи в евстахиеву трубу, соединяющую носоглотку и среднее ухо. Это может увеличить вероятность развития отита — воспаления среднего уха.

«Также не рекомендуется прогревать нос. Такой метод приводит к ускорению кровообращения, что усиливает воспалительные процессы в слизистых носа. Хотя кратковременное улучшение самочувствия возможно, но впоследствии повышаются риски распространения инфекции по кровотоку», — добавил он.

Многие считают, что насморк — не помеха работе, привычной деятельности, однако это не так. В это время организм направляет все силы на борьбу с возбудителями инфекции, и любая дополнительная нагрузка ослабляет защитные силы. Важно давать себе возможность отдохнуть.

«Существуют симптомы, которые можно назвать «красными флагами» и при их появлении следует обратиться к врачу незамедлительно. Среди них — насморк в течение 7 дней без улучшения, интенсивные головные боли или отек в области лба или щек, заложенность уха, ухудшение самочувствия после временного улучшения. Сейчас обратиться к врачу можно очно или онлайн с помощью телемедицинских сервисов», — резюмировал врач.

Ранее родителей предупредили, чем опасен затяжной насморк у ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами