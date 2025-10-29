Туристка из России умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию

Москвичка умерла во время поездки в Индию, подхватив кишечную инфекцию. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 63-летняя Татьяна вместе с супругом жили в гостевом доме в пригородном районе Бхелупур в штате Уттар-Прадеш. 19 октября самочувствие женщины резко ухудшилось, она начала задыхаться. Россиянку экстренно доставили в одну из местных частных клиник, но ее состояние продолжило ухудшаться.

«Позднее ее перевели в другую больницу, где она и скончалась по прибытии», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что за несколько дней до смерти москвичка заразилась кишечной инфекцией. Именно это и могло спровоцировать резкое ухудшение ее состояния, резюмировали авторы публикации.

