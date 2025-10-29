На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристка из России умерла в Индии, подхватив кишечную инфекцию

SHOT: в Индии умерла россиянка, заразившаяся кишечной инфекцией
Ishant Chauhan/Global Look Press

Москвичка умерла во время поездки в Индию, подхватив кишечную инфекцию. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 63-летняя Татьяна вместе с супругом жили в гостевом доме в пригородном районе Бхелупур в штате Уттар-Прадеш. 19 октября самочувствие женщины резко ухудшилось, она начала задыхаться. Россиянку экстренно доставили в одну из местных частных клиник, но ее состояние продолжило ухудшаться.

«Позднее ее перевели в другую больницу, где она и скончалась по прибытии», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что за несколько дней до смерти москвичка заразилась кишечной инфекцией. Именно это и могло спровоцировать резкое ухудшение ее состояния, резюмировали авторы публикации.

27 октября министерство здравоохранения Бурятии сообщило, что в больницах после массового отравления готовой едой остаются 20 человек. Речь идет о вспышке острой кишечной инфекции, которая была зафиксирована в Улан-Удэ 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и задержали заведующую производством цеха готовой пищи компании «Восток». Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, в том числе заболели 92 ребенка.

Ранее в одном из кафе Калининграда, где отравились 14 детей, нашли кишечную палочку и стафилококк.

