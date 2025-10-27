В Бурятии 20 человек остаются в больнице после массового отравления

Минздрав: в Улан-Удэ после массового отравления продолжают лечение 20 человек

В Бурятии после массового отравления готовой едой остаются в больницах 20 человек, еще 60 пациентов уже выписаны. Об этом сообщили ТАСС в республиканском минздраве.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Вспышка острой кишечной инфекции в Улан-Удэ была зафиксирована 19 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности») и задержали заведующую производством цеха готовой пищи компании «Восток», которой предъявлены обвинения. Всего зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 — дети.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ ограничил работу компании «Восток» на 90 суток — до 20 января 2026 года. Проверка выявила антисанитарное состояние цехов: отсутствие централизованного горячего водоснабжения и системы водоотведения, планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы, а также компания не предоставила подтверждения сроков годности продукции.

