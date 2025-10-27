На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии 20 человек остаются в больнице после массового отравления

Минздрав: в Улан-Удэ после массового отравления продолжают лечение 20 человек
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии после массового отравления готовой едой остаются в больницах 20 человек, еще 60 пациентов уже выписаны. Об этом сообщили ТАСС в республиканском минздраве.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Вспышка острой кишечной инфекции в Улан-Удэ была зафиксирована 19 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности») и задержали заведующую производством цеха готовой пищи компании «Восток», которой предъявлены обвинения. Всего зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 — дети.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ ограничил работу компании «Восток» на 90 суток — до 20 января 2026 года. Проверка выявила антисанитарное состояние цехов: отсутствие централизованного горячего водоснабжения и системы водоотведения, планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы, а также компания не предоставила подтверждения сроков годности продукции.

Юрист объяснила, как получить компенсацию после отравления некачественной едой

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами