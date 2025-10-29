На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии арестовали возможного «положенца» в криминальном мире

СК Башкирии: арестован подозреваемый в занятии высшего положения среди зэков
Виталий Аньков/РИА Новости

В республике Башкортостан арестовали мужчину, который может быть «положенцем» в криминальном мире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ. По версии следователей, мужчина получил свой статус весной позапрошлого года.

«Получив данный статус, он приобрел безоговорочный авторитет и организационно-распорядительные функции в криминальной среде. В его обязанности входило сплочение преступных элементов, разрешение конфликтов между ними, а также контроль за сбором денежных средств и использованием общей преступной кассы («общака»)», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства преступления.

До этого дагестанец, отбывавший срок в ИК, получил приговор из-за своего статуса в криминальной иерархии. В 2020 году россиянин отбывал наказание в колонии за другое преступление. По версии следствия, в этом же году фигурант участвовал в видеозвонке с мобильного телефона, в котором мужчина, занимавший высшее место в преступной иерархии, присвоил ему статус «положенца». Другие заключенные признали мужчину авторитетом и подчинялись ему.

Ранее рецидивист из Ленобласти изнасиловал пожилую мать друга.

