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Россиянин получил девять лет колонии за криминальный статус «положенца»

В Дагестане осужденный получил срок за высшее положение в преступной иерархии

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Freepik.com

Мужчина из Дагестана, отбывавший срок в ИК, получил приговор из-за своего статуса в криминальной иерархии. Об этом сообщает прокуратура региона.

В 2020 году россиянин отбывал наказание в колонии за другое преступление, о деталях которого не сообщается. По версии следствия, в этом же году фигурант участвовал в видеозвонке с мобильного телефона, в котором мужчина, занимавший высшее место в преступной иерархии, присвоил ему статус «положенца».

Таким образом, осужденный получил высокий статус в преступной иерархии. Другие заключенные признали мужчину авторитетом и подчинялись ему.

В марте 2022 года «положенец» освободился. Однако его вскоре задержали по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Суд приговорил россиянина к девяти годам и двум месяцам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

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