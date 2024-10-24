Рецидивист из Ленобласти изнасиловал пожилую мать друга

Жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании пенсионерки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Тихвине. По данным источника, мужчина, который был другом сына 68-летней женщины, пришел к ней домой. Сама хозяйка открыла ему дверь, так как знала мужчину.

Во время визита 42-летний мужчина избил пожилую женщину, после чего изнасиловал. Затем россиянин скрылся с места, а пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании. На данный момент он задержан. Сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия в рамках расследования.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он уже отбывал срок 17 лет за изнасилование и другое тяжкое преступление.

До этого в Чите мужчину задержали за изнасилование незнакомки. Он пригласил россиянку к себе, надругался над ней, затем отрезал ей ноги на уровне коленных суставов, таким образом отомстив за сопротивление.

Ранее в Подмосковье иностранец изнасиловал девушку в лесополосе.