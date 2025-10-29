На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о штрафах за курение на общих балконах

Депутат Колунов: за курение на общих балконах грозит штраф до 1,5 тысячи рублей
Depositphotos

Штраф за курение на общих балконах в многоквартирных домах предусмотрен в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, многие жильцы не знают о действующем запрете и продолжают курить на общих балконах, считая их частью улицы.

«Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это «не подъезд», а «улица», — сказал депутат.

Он добавил, что законом запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

6 октября декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru», что курение на личной территории, включая балкон, допускается только при условии, что оно не нарушает права других жильцов. Проникновение дыма в соседние квартиры считается нарушением санитарных норм и прав на благоприятную среду обитания. Если курящие соседи оставляют окурки и пепельницы в подъездах, это может дополнительно квалифицироваться как нарушение правил содержания общего имущества. В случаях же, когда брошенный окурок приводит к пожару, нарушителю грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ.

Ранее в Совфеде предложили оборудовать подъезды многоквартирных домов видеокамерами.

