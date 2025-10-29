На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен один из способов сокрытия экс-мэром Сочи Копайгородским имущества

ТАСС: бывший мэр Сочи Копайгородский оформил на мать статус ИП
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, пытаясь скрыть полученное преступным путем имущество и дорогостоящую недвижимость, оформил на свою мать статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

В документах говорится, что Копайгородский, желая скрыть свое реальное имущественное положение, оформил своей матери статус ИП для осуществления совместной коммерческой деятельности. За два года мать градоначальника получила доход в размере почти 27 млн рублей. В январе прошлого года ее статус ИП был прекращен.

26 октября сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск о конфискации имущества Копайгородского, его родственников, а также связанных с ними физлиц и организаций. Общая стоимость активов оценивается примерно в 1,6 млрд рублей. Под арест попали 77 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области.

Ранее суд отказался снять домашний арест с Янины Копайгородской.

