В США из зоопарка украли черепах, находящихся под угрозой исчезновения

Злоумышленники украли двух редких черепах из зоопарка Индианаполиса в США
Amir Elsayed/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники похитили двух черепах, находящихся под угрозой исчезновения, из зоопарка Индианаполиса в США. Об этом сообщила полиция штата Индиана, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, животных украли в начале октября.

В заявлении полиции уточняется, что речь идет о северной паучьей и египетской черепахах — оба вида занесены в международный список исчезающих видов.

В конце мая стало известно, что в московском зоопарке 43-летний Эмиль А. кидал в клетку с леопардом и рысью таблетки валерианы. Позднее его задержали за попытку отравить животных – оказалось, что он страдает от шизофрении, а ранее был судим за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней. Кроме того, выяснилось, что в периоды обострения, которые длятся уже больше 10 лет, он выбрасывает из квартиры на улицу вещи, ходит голым и портит замки соседям. Сам он заявил, что кидал таблетки в клетки с животными, потому что «хотел привести их в чувство».

Ранее банда из россиян и украинцев украла обезьяну из зоопарка в Германии ради селфи.

