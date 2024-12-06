Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банда из россиян и украинцев украла обезьяну из зоопарка в Германии ради селфи

Bild: российско-украинская банда украла обезьяну из зоопарка в Германии

close
Depositphotos

Банда молодых людей из России и с Украины украла обезьяну из зоопарка в Германии, чтобы сделать селфи. Об этом пишет Bild.

По данным издания, инцидент произошел в марте, когда трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет начали нападать на заправочные станции и прохожих, а также угонять автомобили. В списке их деяний также оказалась одна кража — во время взлома в Лейпцигском зоопарке они похитили самку бородатой обезьяны по кличке Рума.

По версии прокуратуры, трое парней ворвались в зоопарк и пробрались к приматам через вольер с пингвинами. Они поймали обезьяну и перевезли ее в Хемниц на машине, после чего оставили в гараже.

Как в разговоре с Bild рассказал один из следователей, молодые люди хотели снять с животным селфи и видео. В настоящее время трое похитителей остаются под стражей.

В начале октября стало известно о похищении маленьких кенгурят в зоопарках Калуги и Ярославля. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно, а за сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами