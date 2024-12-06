Банда из россиян и украинцев украла обезьяну из зоопарка в Германии ради селфи

Банда молодых людей из России и с Украины украла обезьяну из зоопарка в Германии, чтобы сделать селфи. Об этом пишет Bild.

По данным издания, инцидент произошел в марте, когда трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет начали нападать на заправочные станции и прохожих, а также угонять автомобили. В списке их деяний также оказалась одна кража — во время взлома в Лейпцигском зоопарке они похитили самку бородатой обезьяны по кличке Рума.

По версии прокуратуры, трое парней ворвались в зоопарк и пробрались к приматам через вольер с пингвинами. Они поймали обезьяну и перевезли ее в Хемниц на машине, после чего оставили в гараже.

Как в разговоре с Bild рассказал один из следователей, молодые люди хотели снять с животным селфи и видео. В настоящее время трое похитителей остаются под стражей.

В начале октября стало известно о похищении маленьких кенгурят в зоопарках Калуги и Ярославля. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно, а за сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.