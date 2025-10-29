На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии банды наркоторговцев отбиваются от полиции с помощью беспилотников

В Рио-де-Жанейро наркомафия применила против полицейских дроны с бомбами
true
true
true
close
Shutterstock

Наркокартели Рио-де-Жанейро применяют против полиции беспилотники с бомбами. Соответствующее видео опубликовал бразильский портал G1 Globo.

В материале говорится, что бандиты, находящиеся в городских фавелах Алеман и Пенья, использовали дроны, чтобы сбрасывать бомбы на правоохранителей из элитного отряда гражданской полиции Рио-де-Жанейро. Губернатор штата Клаудио Кастро назвал происходящие в городе события наркотерроризмом. Он подчеркнул, что власти не отступят и применят по отношению к наркоторговцам все необходимые меры.

28 октября более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по задержанию членов бразильской банды «Красная команда» в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

Ранее директор ФБР назвал президента Венесуэлы «диктатором-наркотеррористом».

