Директор ФБР назвал президента Венесуэлы «диктатором-наркотеррористом»

Директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети X назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «диктатором-наркотеррористом».

«Мадуро не просто коррумпирован — он обвиняемый диктатор-наркотеррорист, за поимку которого министерство юстиции США назначило награду в $50 млн», — написал он.

Патель также заявил, что ФБР блокирует каждый доллар, каждый счет, каждого пособника, а Соединенные Штаты никогда не станут «безопасным убежищем для его кровавых денег».

До этого газета Washington Examiner сообщила, что американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут специальная военная операция (СВО) — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее президент Боливии назвал действия США в отношении Венесуэлы «пиратством».