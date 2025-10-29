На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как распознать мошенников в интернете во время распродаж

Юрист Негробова раскрыла способы вычислить интернет-мошенников на распродажах
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Распознать интернет-мошенников в период распродаж можно по ряду признаков — в частности, по ошибкам в адресе сайта, отсутствию контактной информации и подозрительным способам оплаты. Об этом рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова.

По ее словам, если цена кажется слишком выгодной, то стоит внимательно проверить адресную строку на опечатки, а также наличие контактов на сайте. Особое внимание следует уделить способам перевода средств — не рекомендуется отправлять деньги на электронные кошельки или переводить напрямую продавцу, отметила она.

Негробова также предостерегла от перехода по ссылкам из писем или сообщений, даже если они приходят от знакомых. Она посоветовала придерживаться «правила паузы» и не совершать покупки в спешке.

«Лучше упустить скидку, чем потерять все деньги», — подчеркнула юрист.

28 октября в МВД сообщили, что мошенники подделывают интернет-площадки крупных магазинов и используют тему распродаж для обмана людей. В ведомстве рассказали, что граждане и бизнес уже начали строить планы на ноябрьские распродажи, в том числе «черную пятницу». На этом фоне аферисты также приступили к работе по созданию ярких сайтов с брендовыми названиями, из-за чего россияне рискуют столкнуться с поддельными интернет-магазинами. На таких сайтах предлагают скидки до 90%, а также требуют от покупателей оплачивать товары заранее.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенников в период распродаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами