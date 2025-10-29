Россиянам рассказали, как распознать мошенников в интернете во время распродаж

Распознать интернет-мошенников в период распродаж можно по ряду признаков — в частности, по ошибкам в адресе сайта, отсутствию контактной информации и подозрительным способам оплаты. Об этом рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова.

По ее словам, если цена кажется слишком выгодной, то стоит внимательно проверить адресную строку на опечатки, а также наличие контактов на сайте. Особое внимание следует уделить способам перевода средств — не рекомендуется отправлять деньги на электронные кошельки или переводить напрямую продавцу, отметила она.

Негробова также предостерегла от перехода по ссылкам из писем или сообщений, даже если они приходят от знакомых. Она посоветовала придерживаться «правила паузы» и не совершать покупки в спешке.

«Лучше упустить скидку, чем потерять все деньги», — подчеркнула юрист.

28 октября в МВД сообщили, что мошенники подделывают интернет-площадки крупных магазинов и используют тему распродаж для обмана людей. В ведомстве рассказали, что граждане и бизнес уже начали строить планы на ноябрьские распродажи, в том числе «черную пятницу». На этом фоне аферисты также приступили к работе по созданию ярких сайтов с брендовыми названиями, из-за чего россияне рискуют столкнуться с поддельными интернет-магазинами. На таких сайтах предлагают скидки до 90%, а также требуют от покупателей оплачивать товары заранее.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенников в период распродаж.