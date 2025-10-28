На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошеннической схеме с распродажами

МВД РФ: мошенники обманывают людей, подделывая интернет-магазины
Depositphotos

Мошенники подделывают интернет-площадки крупных магазинов и используют тему распродаж для обмана людей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что граждане и бизнес уже начали строить планы на ноябрьские распродажи, в том числе «черную пятницу». На этом фоне аферисты также приступили к своей «работе».

«Они в совершенстве копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями («Распродажа», «Скидки», Black Friday Sale), используют агрессивную рекламу в социальных сетях и создают иллюзию невероятно низких цен», — отметили в МВД.

Там подчеркнули, что из-за этого россияне рискуют столкнуться с поддельными интернет-магазинами. На таких сайтах предлагают скидки до 90%, а также требуют от покупателей оплачивать товары заранее.

Кроме того, злоумышленники используют фишинговые ресурсы. По данным министерства, мошенники отправляют людям ссылки на «распродажи» в мессенджерах и социальных сетях. На устройстве человека, перешедшего по ссылке, открывается поддельная форма оплаты товаров. С ее помощью аферисты собирают данные банковских карт граждан.

Еще людям могут поступать звонки от поддельных курьеров и сообщения о выигрыше крупного приза, в которых от человека требуют «внести обязательный платеж» для получения подарка.

Ранее россиянам рассказали о мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег.

