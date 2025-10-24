На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты предупредили о новых схемах мошенников в период распродаж

Мошенники в период распродаж будут использовать схемы с поддельными сайтами
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники активно используют новые технологии, включая искусственный интеллект, для обмана покупателей в период распродаж. Об этом сообщили эксперты МТС AdTech и МТС Банка в беседе с РИА Новости.

К традиционным схемам обмана, таким как создание поддельных сайтов популярных брендов и фишинговые рассылки, добавились новые методы. Злоумышленники используют генеративный ИИ для создания персонализированных писем и копирования кода настоящих сайтов.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять наличие протокола https в адресе сайта, не переходить по незнакомым ссылкам и не скачивать приложения из непроверенных источников. Особую осторожность следует проявлять при общении с продавцами, предлагающими «фантастические» скидки и просящими перейти в мессенджеры.

Также участились случаи мошенничества с фейковой доставкой, когда злоумышленники представляются курьерами и просят сообщить коды из SMS. Специалисты напоминают, что настоящие курьеры никогда не запрашивают такие коды заранее.

По данным экспертов, с помощью искусственного интеллекта мошенники теперь могут создавать более убедительный контент, включая рекламные ролики с использованием образов популярных артистов. Для распознавания таких подделок стоит обращать внимание на неестественно идеальную речь без пауз и покашливаний.

Ранее россиянам рассказали о видах мошенничества, направленных исключительно на водителей.

