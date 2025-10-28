На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области хотят узаконить отстрел бродячих собак

Глава Запорожской области Балицкий высказался за отстрел бродячих собак
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Запорожской области обратятся к федеральному руководству с просьбой разрешить отстрел бездомных собак в регионе. Об этом в ходе прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор области Евгений Балицкий.

Во время стрима одна из жительниц региона обратилась к Балицкому и заявила, что видит очень много бродячих собак и переживает за себя и за ребенка, потому что животные преследуют их на улице.

«Все-таки я буду выходить на руководство, будем менять в какой-то части положение законодательства для нас. Другого выхода я, например, не вижу, кроме как отстрел собак. <...> Мы должны либо думать о людях, либо о законодательстве», — высказался губернатор.

По его словам, псов на улицах стало много, потому что после начала СВО многие люди уезжали, бросая питомцев, а те, в итоге, сбились в стаи и поселились в лесах, периодически навещая города и села.

До этого в Красноярском крае местный депутат Денис Терехов призвал завести дело в отношении коллег, которые проголосовали против рассмотрения закона края об обращении с безнадзорными животными. Такую реакцию у него вызвала новость о нападении бездомных собак на ребенка в регионе.

Ранее в Общественной палате раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных.

