Из России выдворят более 150 мигрантов после полицейского рейда в ДНР

Полиция депортирует из России свыше 150 человек после рейда против нелегальной миграции, который прошел в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

«Сотрудниками органов внутренних дел вынесено 130 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворении», — говорится в сообщении.

Кроме того, 17 гражданам был запрещен въезд в РФ. Силовики также выявили два случая незаконной торговли наркотиками, три случая фиктивной регистрации в квартирах, десять случаев фиктивной постановки на учет в РФ и три случая подделки документов.

В конце сентября рейд против нелегалов был проведен в Санкт-Петербурге. Проверка показала, что из 98 задержанных 48 находились на стройках незаконно, они числились в других организациях.

Ранее появились кадры задержания мигрантов в московском хостеле.