В Петербурге задержали трех музыкантов, исполнявших песни Noize MC

На Сенной площади в Санкт-Петербурге полицейские задержали музыкантов кавер-группы Restart, которые исполняли композиции иностранных агентов, включая рэперов Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Фонтанка».

Силовики подошли к артистам в разгар уличного концерта и спросили документы. Затем они попросили музыкантов сложить инструменты и проехать вместе с полицейскими в отделение. По данным «Mash на Мойке», среди участников группы есть несовершеннолетние. Задержанным может грозить наказание за нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий.

Это второй за месяц случай задержания в Петербурге уличных музыкантов, исполнявших песни иноагентов. 13 октября полиция отвезла в отделение участников кавер-группы «Стоптайм». Ее вокалистку Наоко суд арестовал на 13 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Еще два участника группы, Владислав Леонтьев и Александр Орлов, получили 13 и 12 суток ареста соответственно.

Ранее в Екатеринбурге арестовали певца Женьку Радость, выступившего в поддержку Наоко и группы «Стоптайм».