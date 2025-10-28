На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали трех музыкантов, исполнявших песни Noize MC

В Петербурге полиция задержала группу Restart, исполнявшую песни иноагента
true
true
true
close
ldutko/Shutterstock/FOTODOM

На Сенной площади в Санкт-Петербурге полицейские задержали музыкантов кавер-группы Restart, которые исполняли композиции иностранных агентов, включая рэперов Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Фонтанка».

Силовики подошли к артистам в разгар уличного концерта и спросили документы. Затем они попросили музыкантов сложить инструменты и проехать вместе с полицейскими в отделение. По данным «Mash на Мойке», среди участников группы есть несовершеннолетние. Задержанным может грозить наказание за нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий.

Это второй за месяц случай задержания в Петербурге уличных музыкантов, исполнявших песни иноагентов. 13 октября полиция отвезла в отделение участников кавер-группы «Стоптайм». Ее вокалистку Наоко суд арестовал на 13 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Еще два участника группы, Владислав Леонтьев и Александр Орлов, получили 13 и 12 суток ареста соответственно.

Ранее в Екатеринбурге арестовали певца Женьку Радость, выступившего в поддержку Наоко и группы «Стоптайм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами