На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девочка опрокинула вазу и выпала из окна восьмого этажа, пока родители убирали воду

В Воронежской области девочка выпала из окна восьмого этажа, ее не спасли
true
true
true
close
Shutterstock

Девочка из Воронежской области спикировала с восьмого этажа, пока родители разбирались с последствиями ее шалостей. Об этом сообщает «TV Губерния. Воронеж».

Инцидент произошел в поселке Отрадное. По предварительной информации, годовалый ребенок опрокинул вазу с цветами. Заметив это, родители бросились убирать воду и осколки. Девочка тем временем убежала в другую комнату.

В помещении было открыто окно. Ребенок вскарабкался на диван, затем – на подоконник, с которого случайно упала вниз. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета, они проводят проверку. Известно, что девочка росла в полной семье, которую оценивают как благополучную.

До этого в Уфе девочка попала в больницу после того, как отец выкинул ее из окна четвертого этажа. В течение двух часов медики проводили операцию, чтобы спасти жизнь ребенку.

Ранее в Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами