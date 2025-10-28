Девочка опрокинула вазу и выпала из окна восьмого этажа, пока родители убирали воду

В Воронежской области девочка выпала из окна восьмого этажа, ее не спасли

Девочка из Воронежской области спикировала с восьмого этажа, пока родители разбирались с последствиями ее шалостей. Об этом сообщает «TV Губерния. Воронеж».

Инцидент произошел в поселке Отрадное. По предварительной информации, годовалый ребенок опрокинул вазу с цветами. Заметив это, родители бросились убирать воду и осколки. Девочка тем временем убежала в другую комнату.

В помещении было открыто окно. Ребенок вскарабкался на диван, затем – на подоконник, с которого случайно упала вниз. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета, они проводят проверку. Известно, что девочка росла в полной семье, которую оценивают как благополучную.

До этого в Уфе девочка попала в больницу после того, как отец выкинул ее из окна четвертого этажа. В течение двух часов медики проводили операцию, чтобы спасти жизнь ребенку.

Ранее в Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы.