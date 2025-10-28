На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал о своих курских корнях

Медведев признался, что события в Курской области имеют для него особое значение
true
true
true

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе поездки в Курскую область рассказал о своих курских корнях по отцовской линии.

«Все наши края и земли одинаково близки, но есть места, где наши корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз в Курской области. И поэтому все, что происходило и происходит здесь, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — заявил он.

Также в ходе встречи с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж» Медведев отметил, что волонтеры работают в курском приграничье нередко с риском для жизни, и их труд заслуживает самой высокой оценки.

14 сентября зампред Совбеза сообщил, что все населенные пункты в Курской области, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены.

Ранее Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебен к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами