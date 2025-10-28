Медведев признался, что события в Курской области имеют для него особое значение

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе поездки в Курскую область рассказал о своих курских корнях по отцовской линии.

«Все наши края и земли одинаково близки, но есть места, где наши корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз в Курской области. И поэтому все, что происходило и происходит здесь, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — заявил он.

Также в ходе встречи с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж» Медведев отметил, что волонтеры работают в курском приграничье нередко с риском для жизни, и их труд заслуживает самой высокой оценки.

14 сентября зампред Совбеза сообщил, что все населенные пункты в Курской области, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены.

Ранее Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебен к России.