На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал российскую киносеть выплатить более 400 млн рублей экс-офису Sony Pictures

Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема парка»
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы обязал киносеть «Синема парк» выплатить 471,6 млн рублей бывшему представительству студии Sony Pictures в России ООО «Контент-клуб». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Всего экс-офис Sony Pictures подал несколько десятков исков к российским киносетям на общую сумму более 1 млрд рублей. Претензии компании связаны с долгами кинотеатров за фильмы, которые были показаны до ухода студии из России в марте 2022 года.

Согласно решению, судья удовлетворил иск Sony Pictures, заключающийся в долге и процентах по договору, который заключили в 2019 году.

«Контент-клуб» подал десятки исков к российским кинотеатрам в феврале. Самую большую сумму — 436,4 млн руб. — компания потребовала от объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. — с сети кинотеатров «Каро». Требования к «Киномакс» — 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб.

Ранее индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами