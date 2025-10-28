Суд обязал российскую киносеть выплатить более 400 млн рублей экс-офису Sony Pictures

Арбитражный суд Москвы обязал киносеть «Синема парк» выплатить 471,6 млн рублей бывшему представительству студии Sony Pictures в России ООО «Контент-клуб». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Всего экс-офис Sony Pictures подал несколько десятков исков к российским киносетям на общую сумму более 1 млрд рублей. Претензии компании связаны с долгами кинотеатров за фильмы, которые были показаны до ухода студии из России в марте 2022 года.

Согласно решению, судья удовлетворил иск Sony Pictures, заключающийся в долге и процентах по договору, который заключили в 2019 году.

«Контент-клуб» подал десятки исков к российским кинотеатрам в феврале. Самую большую сумму — 436,4 млн руб. — компания потребовала от объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. — с сети кинотеатров «Каро». Требования к «Киномакс» — 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб.

